V prometni nesreči umrla 37-letna sopotnica na motorju

Po prvih ugotovitvah policistov se je nesreča na cesti od Dvora proti Žužemberku zgodila zaradi neprimerne hitrosti glede na stanje in lastnosti vozišča. Vozišče je bilo namreč zaradi dežja mokro, na posameznih mestih se je zadrževala voda.

44-letnega motorista iz Avstrije in 37-letno sopotnico, ki sta bila ustrezno opremljena in sta med vožnjo uporabljala motoristični varnostni čeladi, so po nesreči s hudimi poškodbami odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je sopotnica okoli 14. ure umrla. Motorist je ostal na zdravljenju, a po doslej znanih podatkih ni v smrtni nevarnosti.

O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec.

Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bil promet na cesti od Dvora proti Žužemberku oviran do 15.10, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.