V prometni nesreči umrla 73-letna voznica

Z Generalne policijske postaje so sporočili, da se je ob 10.57 na Vipavski cesti v naselju Rožna Dolina, Mestna občina Nova Gorica, zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. 73-letna voznica osebnega avtomobila je vozila iz smeri Ajševice proti Italiji. Na delu ceste, ki poteka v rahlem klancu navzdol, je zapeljala desno izven vozišča, kjer je trčila v betonski zid in je na kraju nesreče umrla.

Kot sporoča Uprava za zaščito in reševanje, je voznica osebnega vozila zaradi zdravstvenih težav izgubila zavest in zapeljala z vozišča. Posredovali so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, ki so zavarovali kraj dogodka, oživljali voznico osebnega vozila do prihoda reševalcev NMP Nova Gorica in poskrbeli za čiščenje vozišča.