V prometni nesreči umrla potnica na motorju

Nesreča se je pripetila včeraj okoli 16.30. Novomeški policisti so po ogledu kraja prometne nesreče ugotovili, da je 60-letni motorist peljal v smeri proti Staremu trgu. Izven naselja Špeharji naj bi pričel prehitevati voznika štirikolesnika v trenutku, ko je ta zavil levo. "V nesreči je 56-letna potnica na motorju zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče, lažje poškodovano 48-letno potnico na štirikolesniku pa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico," so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Novo mesto.