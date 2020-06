V nesreči v Beogradu umrla skoraj cela družina, preživel le dveletnik

Po poročanju srbske različice televizije N1 , naj bi se nesreča zgodila, ko je voznik, 42-letni oče, prevozil rdečo luč in trčil v kombi. Njegov 20-letni sin iz prvega zakona je umrl na kraju nesreče, voznik in njegova 35-letna partnerica pa sta pozneje umrla v bolnišnici. Trčenje je preživel le njun dveletni sin.

Štiričlanska družina iz Arilja, kraja, ki leži jugozahodno od Beograda, je zgodaj zjutraj pripotovala v Beograd, saj je imel njihov najmlajši član – komaj dve leti star deček – v eni od bolnišnic v srbski prestolnici termin za operacijo. Toda, še preden so prispeli do bolnišnice, je družina blizu stavbe srbske vlade doživela hudo prometno nesrečo.

Otrok je sicer prav tako utrpel hude poškodbe in je še vedno v bolnišnici. "Otroka so prestavili na Univerzitetno pediatrično kliniko, imel je hude poškodbe glave in okončin, ki so bile smrtno nevarne. Tam so ga stabilizirali in njegovo stanje še naprej spremljajo," so za Blic povedali na beograjski urgenci.

Na kraju je posredovalo sedem reševalnih vozil, pri reševanju ene od oseb iz osebnega vozila pa so morali posredovati celo gasilci.

V kombiju pa je bilo v času nesreče šest oseb in vse so zaradi različnih poškodb odpeljali v bolnišnico. V urgentnem centru so pojasnili, da je ena oseba v smrtni nevarnosti in je na intenzivni negi, še ena oseba pa je utrpela hude poškodbe in se še vedno zdravi v urgentnem centru. Dve osebi so po pregledu v bolnišnici odpustili v domačo oskrbo, za dva potnika pa diagnostični postopek še vedno poteka.

Sosedi nesrečne družine pravijo, da gre za veliko tragedijo. Oče naj bi bil profesionalni voznik, ki je bil zaposlen v transportnem podjetju. V Beograd so v zadnjem času večkrat prihajali zaradi zdravljenja sina.