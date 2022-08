V nesreči v Avstriji umrli trije migranti, sedem huje ranjenih

V nesreči sta umrla dva moška in ena ženska, še sedem oseb pa je bilo huje ranjenih.

V vozilu je bilo skupno 20 migrantov, je povedal tiskovni predstavnik policije Helmut Marban in dodal, da so voznika že aretirali in ga trenutno zaslišujejo. Po njegovih besedah gre najverjetneje za ruskega državljana.

"Današnja tragična smrt treh ljudi ponovno kaže na brutalnost in brezobzirnost tihotapske mafije," je v izjavi dejal notranji minister Gerhard Karner.