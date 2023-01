V prometni nesreči v Celju umrla ena oseba

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, sta ob 11.03 sta na Kidričevi ulici v Celju trčili tovorno in osebno vozilo. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulatorja na vozilih in z vpojnim sredstvom očistil po vozišču razlite motorne tekočine. V nesreči je ena oseba podlegla poškodbam, ena oseba pa je bila poškodovana, so še sporočili.