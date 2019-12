V prometni nesreči v Črnomlju dve poškodovani osebi

Malo po 5. uri zjutraj sta na cesti Črnomelj-Gaber pri kraju Petrova vas v občini Črnomelj trčili osebni vozili. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ena izmed njiju je ostala celo ukleščena v vozilu, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Črnomelj, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja ter s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo. Zatem so počistili razlite motorne tekočine ter pomagali reševalcem.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju nesreče oskrbeli obe poškodovani osebi, eno osebo so prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, drugo pa v Zdravstveni dom Črnomelj.