V prometni nesreči v Doblarju umrl italijanski motorist

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so bili policisti danes ob 12.38 obveščeni o prometni nesreči IV. kategorije s smrtnim izidom na glavni cesti v Doblarju. Promet je na tem odseku zaradi delovne zapore urejen s semaforjem.

Po prvih podatkih je tuji motorist, državljan Italije, pred gradbiščem z motornim kolesom trčil v drugega motorista, ki je bil ustavljen pred njim.