V prometni nesreči v Doblarju umrl italijanski motorist

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so bili policisti danes ob 12.38 obveščeni o prometni nesreči IV. kategorije s smrtnim izidom na glavni cesti v Doblarju. Promet je na tem odseku zaradi delovne zapore urejen s semaforjem.
Po prvih podatkih je tuji motorist, državljan Italije, pred gradbiščem z motornim kolesom trčil v drugega motorista, ki je bil ustavljen pred njim.
Na kraj nesreče so prihiteli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč in ga oživljali. Kljub njihovim prizadevanjem je motorist podlegel poškodbam. Zdravnica je na kraju potrdila njegovo smrt.
Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče. Več informacij bodo javnosti predvidoma posredovali po zaključku prvih ugotovitev na kraju nesreče.