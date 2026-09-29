Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V prometni nesreči v Doblarju umrl italijanski motorist

Nova Gorica, 29. 09. 2026 14.23 pred 10 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Motor na tleh

V Doblarju se je opoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. Italijanski motorist je pred semaforjem trčil v drugega motorista, ki je stal. Kljub oživljanju je poškodbam podlegel.

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so bili policisti danes ob 12.38 obveščeni o prometni nesreči IV. kategorije s smrtnim izidom na glavni cesti v Doblarju. Promet je na tem odseku zaradi delovne zapore urejen s semaforjem.

Po prvih podatkih je tuji motorist, državljan Italije, pred gradbiščem z motornim kolesom trčil v drugega motorista, ki je bil ustavljen pred njim.

Reševalno vozilo
Reševalno vozilo
FOTO: Bobo

Na kraj nesreče so prihiteli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč in ga oživljali. Kljub njihovim prizadevanjem je motorist podlegel poškodbam. Zdravnica je na kraju potrdila njegovo smrt.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče. Več informacij bodo javnosti predvidoma posredovali po zaključku prvih ugotovitev na kraju nesreče.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
prometna nesreča Doblarje motorist

Pri delu v sadovnjaku umrl voznik traktorja

24ur.com Motorist zapeljal s ceste in trčil v drevo, na kraju umrl
24ur.com 61-letni motorist izgubil oblast, padel in zadel v betonsko ograjo
24ur.com Smrt motorista: vzrok za nesrečo neprilagojena hitrost
24ur.com V prometni nesreči umrl motorist
24ur.com Motokultivator zdrsnil po pobočju in se prevrnil, voznik pod prikolico umrl
24ur.com V nesreči na pomurski avtocesti umrl motorist
24ur.com Voznik avtomobila odvzel prednost, umrla motorist in sopotnik
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
bibaleze
Portal
Damjan Murko z družinsko fotografijo navdušil splet
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
zadovoljna
Portal
Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
Če želite močnejše noge, ne delajte samo počepov: ta vaja krepi mišice, ki jih pogosto zanemarimo
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
cekin
Portal
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Toliko boste odšteli za hektar njive ali travnika
Toliko boste odšteli za hektar njive ali travnika
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
moskisvet
Portal
Kupili so nove telefone, dobili pa rabljene: razkrita velika evropska prevara
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Fluorid in atomska bomba: je res končal v naši vodi kot odpadek?
Fluorid in atomska bomba: je res končal v naši vodi kot odpadek?
dominvrt
Portal
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
okusno
Portal
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
voyo
Portal
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961