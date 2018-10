V prometni nesreči v Mariboru umrl voznik

Pri spodnji postaji sedežnice Pisker se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno vozilo, v katerem sta bili dve osebi. Voznik je ostal ukleščen v vozilu in so ga iz njega rešili gasilci. Voznika so oživljali, vendar je na kraju nesreče vseeno umrl.

V nesreči, ki se je zgodila okrog pol pete ure popoldne pri spodnji postaji sedežnice Pisker, je bilo po prvih podatkih udeleženo eno vozilo. V njem sta bili dve osebi, voznika pa so iz vozila rešili gasilci. Kljub oživljanju je na kraju nesreče umrl, druga oseba pa v nesreči naj ne bi bila poškodovana. Ogled kraja prometne nesreče opraviljajo mariborski policisti, več informacij pa bodo podali po končanem ogledu.