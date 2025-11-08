Svetli način
Črna kronika

V trčenju s tovornjakom umrl sopotnik v reševalnem vozilu

Celje, 08. 11. 2025 16.42 | Posodobljeno pred eno minuto

V Mestinju, naselju v Občini Šmarje pri Jelšah, se je zgodila huda prometna nesreča. Voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji, je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom, ki je nato trčilo v nasproti prihajajoče tovorno vozilo. V nesreči je na kraju umrl 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, voznika pa so s helikopterjem prepeljali v mariborsko bolnišnico.

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje, so bili o hudi prometni nesreči v Mestinju obveščeni malo po 15. uri. Prve ugotovitve kažejo, da je nesrečo povzročil voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji. 

"Voznik reševalnega vozila, ki je vozil iz smeri Mestinja proti Podplatu je v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar je vozilo zaneslo na levo smerno vozišče, kjer je trčilo v tovorno vozilo, katerega voznik je pravilno pripeljal nasproti," so zapisali v PU Celje. 

V nesreči je 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju. Voznik reševalnega vozila je prav tako hudo poškodovan, zato so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor. 

To je že 26 smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje letos. 

