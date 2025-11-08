V trčenju s tovornjakom umrl sopotnik v reševalnem vozilu

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje, so bili o hudi prometni nesreči v Mestinju obveščeni malo po 15. uri. Prve ugotovitve kažejo, da je nesrečo povzročil voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji.

"Voznik reševalnega vozila, ki je vozil iz smeri Mestinja proti Podplatu je v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar je vozilo zaneslo na levo smerno vozišče, kjer je trčilo v tovorno vozilo, katerega voznik je pravilno pripeljal nasproti," so zapisali v PU Celje.

V nesreči je 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju. Voznik reševalnega vozila je prav tako hudo poškodovan, zato so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.

To je že 26 smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje letos.