V prometni nesreči v Murski Soboti umrl 60-letni voznik

Nesreča se je zgodila danes okoli 13.30. Z ogledom kraja nesreče in z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je voznik peljal is smeri Cankarjeve ulice proti Panonski ulici v Murski Soboti.

Na Cankarjevi ulici je iz neznanega razloga zapeljal desno na pločnik in brez zaviranja trčil v parkirano tovorno vozilo. Zdravnik je na kraju potrdil smrt 60-letnika.

Policija v vročih dneh vse voznike še posebej opozarja, naj bodo strpni in previdni v prometu. "Preden sedete v vozilo, ga dobro prezračite in se na pot vedno odpravite spočiti," je zapisala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš.