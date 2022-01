V prometni nesreči v okolici Litije umrl 23-letnik

Nekaj po 12. uri so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti med Hotičem in Litijo, v kateri je umrl voznik osebnega vozila, so sporočili s PU Ljubljana. Po do sedaj znanih podatkih se je prometna nesreča zgodila, ker je voznik, ki je vozil v smeri Litije, pri Zgornjem Logu zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno in trčil v robnik, nato pa še v odbojno ograjo.