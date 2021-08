Včeraj zvečer je v prometni nesreči na cesti Podbrezje–Podnart umrl motorist. Okoliščine kažejo, da je v ovinku zapeljal na bankino in trčil v varovalno ograjo. Umrl je na kraju nesreče, so sporočili s PU Kranj. Gre za slovenskega motorista, ki je bil v nesreči udeležen sam. To je že drugi motorist, ki je letos avgusta umrl na gorenjskih cestah, so dodali.