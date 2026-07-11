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Črna kronika

V prometni nesreči v predoru Pletovarje udeleženih deset oseb

Celje, 11. 07. 2026 18.57 pred 29 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Znak za policijo

V prometni nesreči v predoru Pletovarje na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru, zaradi katere je bila avtocesta popoldne zaprta v obe smeri, je bilo udeleženih deset oseb. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje ni bil nihče poškodovan.

Nesreča se je zgodila ob 15.48, ko so v predoru trčili osebno, kombinirano in kombinirano vozilo s priklopnikom. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Celje in Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite motorne tekočine, odklopili akumulatorje ter vozila odstranili iz predora, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci so pregledali tudi vseh deset udeležencev, od tega šest odraslih in štiri otroke, pri katerih niso opazili vidnih poškodb. Ob njihovem odhodu ekipa nujne medicinske pomoči še ni prišla na kraj dogodka, so zapisali.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila štajerska avtocesta popoldne zaprta v obe smeri. Zdaj je promet spet sproščen, ostaja pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru zastoj, ki sega v dolžino skoraj pet kilometrov.

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KOMENTARJI2

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Nikdar več
11. 07. 2026 19.52
Se je kdo ustavil zaradi toče?
Odgovori
+3
3 0
96bimBo
12. 07. 2026 10.56
Menda je nekdo buljil v mobilnik.
Odgovori
+3
3 0
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