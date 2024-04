V prometni nesreči v Občini Železniki umrl 55-letnik

Do nesreče je prišlo, ko je 55-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz smeri Škofje Loke proti Železnikom. Z vozilom je iz neznanega razloga zapeljal desno izven vozišča na travnik, ter se zaletel v travnato brežino, kjer je vozilo obstalo. Vozniku so reševalci nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč, vendar je kljub temu umrl. Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 137 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, šest nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 63 kršitev javnega reda in miru ter 76 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 43-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so šest kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli osem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 36 tatvin, 15 poškodovanj tuje stvari, 13 vlomov, tri kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, dve povzročitvi telesnih poškodb, dva ropa, dva primera nasilja v družini, eno ponarejanje listin, eno ponarejanje denarja ter ena grožnja.