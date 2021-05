V prometnih nesrečah v Žalcu in Slovenski Bistrici umrli dve osebi

54-letni voznik osebnega avtomobila je v petek ob 20.46. uri vozil iz smeri Griž proti Libojam. V naselju Zabukovica je v levem ovinku z desnim delom vozila oplazil betonski robnik, nakar ga je odbilo v levo preko nasprotnega smernega vozišča, kjer je trčil v betonski podporni zid. Posredovali so gasilci iz PGE Celje in PGD Zabukovica. Zavarovali so kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili voznika iz razbitin vozila ter ga pričeli oživljati in mu nuditi prvo pomoč do prihoda reševalcev. Voznik je na kraju podlegel poškodbam, je navedeno v poročilu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Ob 0.23 pa se je v naselju Gaj v občina Slovenska Bistrica osebno vozilo prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci iz PGD Slovenska Bistrica in PGD Ptuj. Zavarovali in osvetlili so kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili osebo in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Oseba je na kraju nesreče poškodbam podlegla.