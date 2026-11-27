Organi pregona iz 18 držav so v globalnih podatkovnih bazah Interpola izvedli več kot 41 milijonov iskanj, pri čemer so ustvarili 395 zadetkov, od tega 89, povezanih s posamezniki, iskanimi v povezavi s terorističnimi kaznivimi dejanji, je sporočil Interpol.

V Alžiriji je policija na podlagi izmenjave informacij z Italijo aretirala osumljenega člana teroristične skupine, za katero je bila izdana rdeča mednarodna tiralica. V Tuniziji je bil aretiran moški, osumljen terorizma, ki je bil iskan zaradi domnevnega zagotavljanja logistične podpore, potem ko so ga identificirali na seznamu potnikov plovila, ki je plulo iz Italije. Za njim je bila izdana oranžna tiralica, ki svari pred neposredno teroristično grožnjo.

V Albaniji so prijeli žensko, za katero je Turčija razpisala rdečo tiralico zaradi članstva v teroristični organizaciji. Aretirali so jo na letališču v Tirani. Albanski policisti so prijeli tudi več oseb, povezanih s terorizmom, za katerimi je bila izdana Interpolova modra tiralica.