Organi pregona iz 18 držav so v globalnih podatkovnih bazah Interpola izvedli več kot 41 milijonov iskanj, pri čemer so ustvarili 395 zadetkov, od tega 89, povezanih s posamezniki, iskanimi v povezavi s terorističnimi kaznivimi dejanji, je sporočil Interpol.
V Alžiriji je policija na podlagi izmenjave informacij z Italijo aretirala osumljenega člana teroristične skupine, za katero je bila izdana rdeča mednarodna tiralica. V Tuniziji je bil aretiran moški, osumljen terorizma, ki je bil iskan zaradi domnevnega zagotavljanja logistične podpore, potem ko so ga identificirali na seznamu potnikov plovila, ki je plulo iz Italije. Za njim je bila izdana oranžna tiralica, ki svari pred neposredno teroristično grožnjo.
V Albaniji so prijeli žensko, za katero je Turčija razpisala rdečo tiralico zaradi članstva v teroristični organizaciji. Aretirali so jo na letališču v Tirani. Albanski policisti so prijeli tudi več oseb, povezanih s terorizmom, za katerimi je bila izdana Interpolova modra tiralica.
Aretacija na Brniku
Operacija je odkrila tudi vrsto domnevnih kriminalnih dejavnosti, kot so ponarejeni potovalni dokumenti, preprodaja vozil in tihotapljenje drog.
Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so slovenski organi prijeli dva potnika s ponarejenimi indijskimi potnimi listi in španskimi vizumi. Sprožili so preiskavo njune resnične identitete in morebitnih povezav s tujimi terorističnimi borci.
V ločenem primeru so uradniki Interpola in Frontexa identificirali tri vozila, ki so potovala med Italijo in Alžirijo s spremenjenimi identifikacijskimi številkami vozil (VIN), kar je razkrilo domnevno pot za tihotapljenje vozil skozi Severno Afriko.
Na Portugalskem pa sta bila med letališkimi kontrolami aretirana dva posameznika zaradi suma trgovine z drogami.
"Teroristične mreže ne spoštujejo meja in tisti, ki se želijo izogniti pravici, lahko izkoristijo vrzeli med nacionalnimi jurisdikcijami. Operacija Neptun VIII dokazuje vrednost povezovanja mejnih policistov na prvi črti z mednarodnimi policijskimi obveščevalnimi podatki v realnem času," je rezultate operacije komentirala Maria Carmen Munoz, direktorica Interpolovega oddelka za boj proti terorizmu.
V operaciji Neptun VIII. so poleg Slovenije sodelovali še Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Jordanija, Libanon, Malta, Črna gora, Maroko, Portugalska, Španija in Tunizija.
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