V Pulju kazenska ovadba proti slovenskemu državljanu zaradi gospodarskega kriminala

Hrvaška policija sumi, da sta 60-letnik kot pooblaščenec podjetja iz Pulja in 42-letnik kot oseba, ki je vodila poslovanje podjetja, med marcem 2016 in septembrom 2019 ravnala v nasprotju z obveznostjo zaščite premoženjskih interesov podjetja, so zapisali na spletni strani policijske uprave s sedežem v Pulju.

Kot so dodali, dvojico bremenijo, da naj bi dvema podjetjema omogočala uporabo apartmajev v poslovne namene, ne da bi ta plačala nadomestilo za uporabo nepremičnin, čeprav sta podjetji z uporabo apartmajev ustvarili prihodke. Na ta način sta oškodovali družbo iz Pulja za najmanj milijon kun (133.500 evrov).

Kriminalisti so prav tako ugotovili, da sta 60-letnik in 42-letnik skrivala knjigovodske listine, prejete in izdane račune, izpise bančnih računov in druge listine ter poslovne knjige družbe.