Kranjski policisti so sporočili, da se je v objektu, ki se nahaja na območju Radovljice, zgodila eksplozija. V tistem času so bilev objektu tri osebe, so potrdili. Aktivnosti na terenu potekajo.

V drugih objektih ni prišlo do ogrožanja, so sporočili iz PU Kranj. Cesta Lipnica - Lancovo bo v kratkem odprta. Kraj dogodka je zaprt, aktivnosti na terenu pa potekajo. Več sledi. icon-expand V času eksplozije so se v objektu nahajale tri osebe. FOTO: Aljoša Kravanja