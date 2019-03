V Radovljici našli mrtvega moškega in žensko, eden je umrl nasilne smrti

Gorenjski kriminalisti so danes na območju Radovljice obravnavali nasilno smrt v zasebnem prostoru. Kot so povedali na Policijski upravi (PU) Kranj, sta umrla moški in ženska, na obeh pa so našli znake nasilja z nožem. Stanovanje je bilo zaklenjeno in glede na do sedaj zbrana obvestila so policisti izključili možnost, da bi bil v dejanje vpleten še kdo drug.

Intervencija policije se je sicer začela že včeraj pozno zvečer, ko so radovljiški policisti preverjali informacijo svojcev, da se nihče od njiju ne oglaša na telefon. V stanovanje so vstopili danes ponoči in v kuhinji našli dve trupli.

Ogleda sta se udeležila preiskovalni sodnik in državna tožilka, odrejena je bila sodna obdukcija. Na kraju so zavarovali sledi in predmete, ki bodo predmet nadaljnjih preiskav. Obdukcijo bodo predvidoma opravili v naslednjih dneh.

"Vlogo oseb in motiv za dejanje kriminalisti še ugotavljajo. Postopek še poteka. Več informacij bomo lahko posredovali šele po zaključenih aktivnostih," so še zapisali na PU Kranj in dodali, da oseb pred tem dogodkom še nikoli niso obravnavali.

Po neuradnih podatkih STAnaj bi se družinska tragedija odvila v središču Radovljice, mrtva pa naj bi bila radovljiška občinska svetnica in njen partner.