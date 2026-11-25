Radovljiški policisti so bili danes, nekaj pred 2. uro, obveščeni o eksploziji bankomata.

Po doslej znanih podatkih so neznani storilci z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat. Tako na bankomatu kot na objektu je nastala premoženjska škoda.

Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. Zaradi intenzivnega poteka preiskave več podatkov javnosti trenutno ne morejo posredovati.

"Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o dejanju ali storilcih, da koristne informacije sporočijo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200," so zapisali na PU Kranj.