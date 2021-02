Približno 15 minut čez 19. uro je na Jelovški ulici v Radovljici osebno vozilo zapeljalo z vozišča in obtičalo nad prepadom. Na kraj so prihiteli gasilci GARS Kranj in vozilo stabilizirali in zavarovali. Prav tako so odklopili akumulator, vozilo postavili nazaj na vozišče ter s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo.

V vlogi prvega posredovalca je bil prostovoljni gasilec Blaž Keršič, ki je nesrečo opazil po naključju. "Splezal sem v vozilo in poškodovanemu nudil prvo pomoč in stabilizacijo glave do prihoda nujne medicinske pomoči,"nam je povedal. Kot je pojasnil, nesreče ni videl, je pa potrdil, da je bil ponesrečeni med njegovim prihodom nezavesten.

Pojasnil je, da globino prepada ocenjujejo med 50 in 100 metrov. Keršič pravi še, da ga ni bilo strah, saj je bila njegova edina skrb "čimprejšnje nudenje prve pomoči poškodovanemu".

Kot so sporočili tudi iz PU Kranj, je bil voznik lažje poškodovan. Na kraju nesreče so ga oskrbeli reševalci NMP Radovljica in Bled, pozneje pa so ga odpeljali tudi v zdravstveno ustanovo.

Za zdaj je znano le, da je voznik izgubil nadzor nad vozilom, policisti pa okoliščine nesreče še preverjajo. "Zaradi ugotavljanja njegovega stanja pa je bil zanj odrejen tudi strokovni pregled," so še sporočili iz PU Kranj.

Nesreče tudi drugod po Sloveniji

Okoli 15.30 je s ceste zapeljalo tudi osebno vozilo v občini Jesenice, in sicer na Javorniškem nabrežju na Koroški Beli. Posredovali so gasilci GARS Jesenice, ki so pri oskrbi poškodovane osebe nudili pomoč reševalcem NMP Jesenice.

V petek pozno zvečer sta se zgodili še dve prometni nesreči. Nekaj čez 22. uro sta v naselju Laze pri Tuhinju v občini Kamnik trčili osebni vozili. Kraj nesreče so zavarovali gasilci PGD Kamnik, ki so prostor razsvetlili, odklopili akumulatorje na vozilih, nevtralizirali po vozišču razlite motorne tekočine in pomagali delavcem avtovleke.

Poleg tega so tudi očistili vozišče in pomoč nudili reševalcem NMP Kamnik, ki so na kraju oskrbeli poškodovani osebi ter ju prepeljali v UKC Ljubljana. Na kraju je posredovalo več policijskih patrulj, prisotni pa so bili tudi vodniki službenih policijskih psov.

Okoli 23.30 pa je v naselju Zgornje Koseze v občini Moravče osebno vozilo zbilo pešca. Gasilci CZR Domžale in PGD Moravče so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP Domžale. Ti so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in jo nato z reševalnim vozilom odpeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.