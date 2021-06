V Radovljici prijeli moškega, ki je polil vnetljive tekočine in grozil z vžigom

Radovljiški policisti so obravnavali moškega, ki je v enostanovanjskem objektu polil vnetljive tekočine, iz jeklenke namerno sproščal plin in grozil z vžigom. S tem je povzročil nevarnost za stanovalce in premoženje. Gasilci so evakuirali nekaj oseb, policisti pa so moškega prijeli in ga pridržali. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.

Kot so sporočili s PU Kranj, je osumljenec splošno nevarnost povzročil s politjem vnetljivih tekočin in z namernim sproščanjem kuhinjskega plina iz jeklenke v prostor. Vse to ob resnih grožnjah z vžigom teh zelo vnetljivih snovi. Gasilci so v hitri intervenciji izvedli evakuacijo stanovalcev, policisti pa so moškega v stanovanju prijeli in ga pridržali. Pri prijetju se ni upiral. Osumljencu so policisti v preiskavi zasegli tudi okoli pol kilograma prepovedane droge konoplja ter več sadik konoplje in pripomočke za pridelavo te droge. V petek so ga s kazensko ovadbo zaradi več kaznivih dejanj privedli na pristojno sodišče, kjer je bil zanj odrejen pripor. Osumljen je povzročitve splošne nevarnosti, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter suma povzročitve lahkih telesnih poškodb osebi v zasebnem prostoru med prepirom nekaj dni pred zadnjo intervencijo. Moški je bil v preteklosti že obravnavan za različna kazniva dejanja, so še sporočili policisti.