Radovljiški policisti so dopoldan obravnavali smrt starejšega moškega v vodi. Negibnega so ga opazili na gladini. Kljub prvi pomoči in daljšemu oživljanju moški ni preživel.

Moškega so oživljali, a žal neuspešno (slika je simbolična). FOTO: Bobo Kot so pojasnili na PU Kranj, gre za slovenskega državljana, odrejena pa je bila obdukcija. Voda na območju je sicer plitva, del, kjer je moški umrl, pa ni uradno kopališče. Tujo krivdo so policisti izključili. Po neuradnih informacijah STA je moški umrl v Šobčevem bajerju.