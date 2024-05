V reki Kolpi našli človeško okostje

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so okostje našli v sredo popoldne, na kopno pa so ga spravili gasilci. Kraj najdbe so si ogledali policisti in komisija novomeškega sektorja kriminalistične policije, ki so o dogodku obvestili dežurno državno tožilko in preiskovalno sodnico.

Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, ki so jo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Po prvih ugotovitvah je bilo okostje v vodi že nekaj mesecev, sumljivih okoliščin trenutno ni, identiteta ni znana.

Kriminalistična preiskava je v teku.