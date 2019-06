V Kolpi našli truplo, moški najbrž utonil pri poskusu prečkanja meje

V sredo so črnomaljski gasilci okoli 11.30 policiste obvestili o najdbi moškega trupla v reki Kolpi pri naselju Vukovci. Ogled kraja so opravili kriminalisti in kriminalistični tehniki. Po prvih ugotovitvah je bilo truplo v vodi že dlje časa. Na truplu niso odkrili znakov nasilja. Predvidevajo, da je moški umrl med nezakonitim prečkanjem državne meje. Toda, preiskava okoliščin in ugotavljanje identitete pokojnega še poteka.

Zdravnik iz ZD Črnomelj je za pokojnega odredil sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bodo ugotovili natančen vzrok smrti.

Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so lani in letos obravnavali več primerov, povezanih z iskanjem oseb v reki Kolpi. "V večini teh primerov so po prijetju tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na način, da so preplavali reko, v razgovorih z njimi ugotovili, da bi lahko bilo v skupini več oseb in je obstajala možnost, da komu ni uspelo preplavati reke in je utonil. Ne moremo potrditi, da je šlo v teh primerih za utopitve, saj bi se domnevno pogrešana oseba lahko odločila, da ne preplava Kolpe in bi ostala na hrvaški strani. V vseh primerih smo takoj poklicali gasilce, ki so s čolni s pomočjo potapljačev pregledali strugo reke," so pojasnili.

So pa v letu 2018 in 2019 zabeležili že 11 primerov utopitev ob poskusu nezakonitega prečkanja državne meje. Zadnji primer so naši policisti obravnavali 3. junija 2018. Hrvaški policisti pa so po podatkih, s katerimi razpolaga slovenska policija, nazadnje našli truplo 30. aprila letos pri slapu Griblje na hrvaški strani. Pred tem naj bi hrvaški policisti utopitev obravnavali 27. marca, ko so truplo našli v Kolpi v bližini kraja Vukova Gorica. Skupno so pet primerov utopitve obravnavali naši policisti, šest pa tudi hrvaški varnostni organi. "Za vseh pet primerov, ki smo jih obravnavali mi, je bilo potrjeno, da je bil vzrok smrti utopitev," so pojasnili na PU Novo mesto. Novomeški kriminalisti so za vse utopljene osebe uspeli potrditi identiteto, trupla tujcev pa so vsi svojci že prevzeli.