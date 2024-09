V reki Kolpi utonil 23-letni migrant

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so bili 6. septembra nekaj pred 19. uro smo bili obveščeni, da naj bi se v reki Kolpi na območju Vukovcev utopil moški. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je skupina štirih tujcev na tem območju poskušala nedovoljeno prestopiti državno mejo na način, da so prečkali Kolpo.