V reki Kolpi utonil tuji državljan

Včeraj so policisti na območju Grivca obravnavali skupino sedmih oseb, državljanov Sudana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, tako da so prečkali reko Kolpo, so sporočili s PU Ljubljana.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je eno izmed oseb v skupini odnesel tok reke, v nadaljevanju pa so utopljeno osebo našli blizu kraja prečkanja na območju Hrvaške, zaradi česar so obravnavo dogodka prevzeli hrvaški varnostni organi. Postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo.