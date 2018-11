V reki Reki so našli utopljenega migranta

Koprski policisti so sporočili, da so na območju Ilirske Bistrice, pri vasi Topolc, prijeli šest ilegalnih migrantov, po prvih podatkih gre za Alžirce. "Ti so takoj v razgovoru povedali, da sta dva iz skupine prečkala reko Reko, vendar eden od njiju ni prišel na drugo stran reke. Videli naj bi, da je izginil pod površje vode," je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

"Nemudoma je stekla reševalna akcija, v kateri se je 15 policistom priključilo še šest gasilcev iz gasilskega doma Ilirska Bistica ter priradnika civilne zaščite Ilirska Bistrica in rafting kluba Mrzla voda. Pregledovali so breg reke, zatem pa še reko s čolnom. Takoj so bili aktivirani tudi trije potapljači DPD Soča in potapljač DPD Rak," je sporočila Leskovčeva.

Okoli 12.30 so potapljači v reki našli moško truplo. Zdravnica ni ugotovila znakov nasilja, razlog za smrt je bila utopitev. "Policisti bodo v nadaljevanju ugotavljali okoliščine, opravili razgovore in ugotavljali identiteto utopljenega," so še sporočili s PU Koper, kjer so pohvalili tako policiste kot tudi prostovoljce, ki so se "srčno trudili rešiti moškega, čeprav jim tokrat, žal, to ni uspelo".