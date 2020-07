V reki Soči utonil desetletni deček

Gre za desetletnega dečka, po poročanju Primorskega dnevnika iz Ljubljane, ki naj bi se odločil za kopanje nad brzicami pred kajakaškim centrom, kjer pa ga je naenkrat začel odnašati močan tok. Primorske novice medtem pišejo, da je mladega kopalca pri prečkanju reke presenetila narasla voda in ni uspel priplavati na drugo stran struge, ampak so ga brzice odnesle naprej v smeri Italije. Nekateri kopalci so mu skušali pomagati, vendar ga je tok nesel čez brzice in ga povlekel pod vodo.

Po besedah očividcev so v vodo takoj poskakali domačini, ki so ga skušali rešiti, a jim ni uspelo. (Na fotografiji zgornji tok Soče pri Kobaridu.)

Takoj so sprožili reševalno akcijo, na kraj so takoj prihiteli novogoriški in goriški gasilci ter potapljači DPD Soča Nova Gorica. Pripadniki potapljaške ekipe so nato dečka kmalu našli v strugi, ob zaključku brzic tik pred državno mejo z Italijo, neuradno okoli 200 metrov od mesta, kjer ga je voda spodnesla. Prinesli so ga na kopno, kjer so ga reševalci oživljali, a neuspešno, še pišejo lokalni mediji.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na Policijsko upravo (PU) Nova Gorica, kjer nam je vodja izmene tamkajšnjega OKC dejal, da ogled še poteka, oziroma je v fazi preiskave.

V Kajak centru (KC) Solkan, v bližini katerega se je zgodila nesreča, pa so nam dejali, da deček z družino ni bil njihov gost, oziroma so se tam mudili v lastni režiji. "Deček z nami nima nič, razen da je uporabljal območje kopalnih voda," je dejal Andrej Humar iz centra ter dodal, da gre za veliko tragedijo.