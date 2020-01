Med družinsko večerjo v grški restavraciji ustrelili člana združb, eden je bil iz Slovenije

Okoli 19. ure so v znani grški taverni v predmestju Aten odjeknili streli. Štirje zamaskirani in oboroženi moški so vdrli v gostilno, ki je bila polna gostov, in začeli streljati proti moškima, ki sta bila na večerji s svojima družinama. Izstrelili naj bi najmanj 20 nabojev, pri tem pa sta moška, ki sta utrpela hude poškodbe vitalnih organov, umrla, še ena ženska pa naj bi bila ranjena.

Srbski mediji poročajo, da naj bi bila umorjena člana kotorske kriminalne združbe Škaljarci, in sicer 43-letni Stevan Stamatović in 43-letni Igor Dedović. Eden je umrl na kraju, za mizo restavracije, drugega pa so hudo ranjenega odpeljali v bolnišnico, kjer je pozneje umrl. Ena ženska, šlo naj bi za soprogo Stamatovića, naj bi bila prav tako hudo ranjena v nogo.

Priča: To, kar smo doživeli, spominja na ameriški film

Napad se je odvil v zgolj 30 sekundah. Priče, ki so bile v času streljanja v restavraciji, so povedale, da so bili morilci zelo hladnokrvni."Mirno so vstopili v restavracijo in kar naenkrat so se zaslišali streli. Vsi so začeli kričati in bežati, oni pa so mirno odkorakali ven in odšli," je besede priče povzel srbski Telegraf.

"To, kar smo doživeli, spominja na ameriški film. Naenkrat so vstopili moški in začeli streljati. Streljanje se ni ustavilo. Njihovi otroci so kričali. Eden od njih je takoj padel mrtev s stola, na katerem je sedel," pa je povedala neka druga priča.

V času streljanja so bili za mizo tudi trije otroci, stari od šest do 10 let. Enemu so morali zaradi šoka nuditi psihološko pomoč.