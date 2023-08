V Rimskih Toplicah zagorela savna v hotelski sobi, šest oseb prepeljali v bolnišnico

Po prvih informacijah je okoli 22. ure zagorelo v eni izmed sob v šestem nadstropju, ki je bila opremljena tudi s savno. Gostja naj bi jo prižgala in čakala, da se segreje.

Na kraj so prihiteli gasilci PGD Laško, Rimske Toplice, Sedraž, Rečica in Zidani Most so v sodelovanju s Civilno zaščito Laško. Po naših informacijah so evakuirali nekaj več kot 100 gostov, zaposleni pa so jim zagotovili odeje. Gasilci so požar pogasili in prezračili prostore, gasilci PGD Rimske toplice so ostali na gasilski straži.

Šest oseb je bilo zaradi vdihavanja dimnih plinov prepeljanih v Splošno bolnišnico Celje. Med njimi naj bi bili najmanj štirje zaposleni, ki naj bi pomagali pri reševanju in se nadihali ogljikovega monoksida. Na zdravljenje v bolnišnico naj bi odpeljali tudi lastnika in direktorja Rimskih term Valerya Arakelova.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.