V Rjavici se je iztiril potniški vlak, nihče ni bil poškodovan

Vlak se je iztiril včeraj okoli 16. ure. Policisti so po preiskavi ugotovili, da se je kolo vlakovne kompozicije najverjetneje iztirilo zaradi zloma gredi na pogonskih kolesih. Na vlaku je bilo 15 potnikov, strojevodja in trije člani osebja, ki so jo odnesli brez poškodb, so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Celje.