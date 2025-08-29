V roku ene ure dva ropa, ena oseba pristala v bolnišnici

Mariborski policisti so bili v četrtek zvečer obveščeni o dveh ropih na območju policijske postaje Maribor I. Prvi se je zgodil okoli 22.30, drugi pa ob 23.20.

V obeh primerih so policisti opravili ogled kraja dogodka in zbrali obvestila. Ugotovili so, da so neznanci z uporabo sile oropali 31-letnika in 42-letnika. Enemu od njiju so povzročili še telesne poškodbe, zaradi katerih je pristal v bolnišnici.

Storilci so še na begu, Policija pa jih pospešeno išče.