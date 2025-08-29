Svetli način
Črna kronika

V roku ene ure dva ropa, ena oseba pristala v bolnišnici

Maribor, 29. 08. 2025 06.31 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

Mariborski policisti so v četrtek pozno zvečer obravnavali dva ropa. Neznanci so z uporabo sile dvema oškodovancema ukradli denar in dokumente. Eden od njiju je zaradi telesnih poškodb ostal na zdravljenju v UKC Maribor.

Mariborski policisti so bili v četrtek zvečer obveščeni o dveh ropih na območju policijske postaje Maribor I. Prvi se je zgodil okoli 22.30, drugi pa ob 23.20. 

V obeh primerih so policisti opravili ogled kraja dogodka in zbrali obvestila. Ugotovili so, da so neznanci z uporabo sile oropali 31-letnika in 42-letnika. Enemu od njiju so povzročili še telesne poškodbe, zaradi katerih je pristal v bolnišnici. 

Storilci so še na begu, Policija pa jih pospešeno išče. 

rop maribor policija
