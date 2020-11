V Rožni dolini rop prodajalne, policistom sive lase povzročali vlomilci

Moški, star okoli 30 let, je visok med 175 in 180 centimetri, močnejše postave, oblečen je bil v temno modro jakno s kapuco in jeans hlače, na obrazu je imel masko in korekcijska očala, govoril je slovensko, roparja opisujejo policisti.

Ljubljanski policisti so bili včeraj, nekaj pred 19. uro, obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na območju Rožne doline. Po do sedaj zbranih obvestilih so ugotovili, da je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenca zahteval denar, ter mu zagrozil s pretepom. Pri tem ni uporabljal nevarnih predmetov. Iz blagajne je ukradel nekaj bankovcev in odšel s kraja.

Na območju Bežigrada pa so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so ukradli zvočnik in ojačevalec, knjige in promocijski material. "Povzročeno je bilo za okoli 2000 evrov škode," je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Policisti so na območju središča Ljubljane obravnavali tudi vlom v pisarno, od koder so ukradli pisarniški material. Nepridipravi so s tem povzročili za okoli 200 evrov škode.

V Mostah so medtem neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so ukradli plinske jeklenke. Povzročili so za okoli 500 evrov škode.