V Sebenjah pri Tržiču skupina mladih napadla parklje

V četrtek sta se v Sebenjah pri Tržiču sprli dve skupini. Skupina mladeničev iz sosednjega kraja naj bi namreč napadla sebenjske krajane, ki so bili našemljeni v parklje. Na Policiji so potrdili, da sta bili dve osebi v sporu lažje telesno poškodovani in da sta potrebovali zdravniško pomoč.