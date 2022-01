V sedmih urah ugotovili 72 kršitev nepravilne uporabe naprav med vožnjo

Od 10. do 23. januarja pod okriljem Agencije za varnost prometa poteka nacionalna preventivna akcija ozaveščanja o nevarnostih udeležbe v prometu in sočasne uporabe mobilnega telefona, tako pri voznikih motornih vozil, koles kot tudi pešcev in drugih udeležencev v prometu.

V sklopu akcije so policisti PU Maribor v torek med 7. in 14. uro izvajali poostren nadzor cestnega prometa nad uporabo naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje med vožnjo oziroma zmožnost obvladovanja vozila. Ugotavljali so tudi uporabo varnostnih pasov in ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok.

Ugotovili so 72 kršitev nepravilne uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo oziroma zmožnost obvladovanja vozila in 50 kršitev neuporabe varnostnih pasov. Zaradi kršitev so 101 kršitelju izrekli predpisano globo, 21 kršiteljem pa

so izrekli opozorilo, so še sporočili s PU Maribor.