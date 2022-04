Včeraj ob 23.45 je ob cesti Štrekljevec–Jugorje, pod vasjo Brezova Reber, v občini Semič, gorel parkiran tovornjak s čebeljimi panji, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Štrekljevec, Gradnik in Semič so požar pogasili. Ogenj je uničil tovorno vozilo in vse naložene čebelje panje s čebelami. Obvestili so pristojne službe.