V Šempetru pri Gorici na trgu na občanko padlo drevo in jo poškodovalo

Ob 20.05 je pred cerkvijo v Šempetru pri Gorici, v občini Šempeter-Vrtojba, na občanko padlo drevo. Kraj so zavarovali gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Šempeter, ki so razžagali drevo in nudili pomoč reševalcem NMP Nova Gorica, poroča Uprava za zaščito in reševanje. icon-expand FOTO: Jani Batič Foto Lado icon-chevron-left icon-chevron-right Iz PGD Šempeter pri Gorici so nam potrdili, da se je drevo podrlo najverjetneje zaradi starosti in ne zaradi trenutnega slabega vremena. Drevo naj tudi ne bi bilo poškodovano v zadnjih ujmah. Občanko so odpeljali v bolnišnico, ker je utrpela hude poškodbe na nogi. Popoldne je sicer v kraju potekalo tudi martinovanje, v času nesreče naj bi bilo na trgu še okoli 50 ljudi.