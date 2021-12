V Šempetru pri Gorici v gostinski lokal vlomila stara znanca Policije

Kasneje pa so v neposredni bližini kraja kaznivega dejanja izsledili dva mlajša osumljenca, sicer stara znanca Policije, prav tako so policisti pri obeh osumljencih našli in zasegli orodje, s katerim je bilo vlomljeno v gostinski lokal.

Policisti so na kraju vloma v gostinski lokal najprej ugotovili, da je neznanec danes nekaj minut po 1. uri ponoči uničil vrata in vlomil v objekt. Pregledal je prostore lokala, kraj pa je zapustil, ne da bi si kar koli prilastil.

Policisti ju bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev kazensko ovadili na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.

V primeru izvršenih tatvin in vlomov v poslovne prostore, gospodarske in druge objekte, stanovanjske hiše, stanovanja in motorna vozila občanom svetujejo, da nemudoma pokličejo policiste najbližje policijske postaje ali znano interventno številko policije 113 oz. anonimni telefon Policije 080 1200 z namenom odkritja storilca kaznivega dejanja.

Do prihoda policistov naj ne prijemajo ali premikajo sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja, saj bi jih lahko poškodovali ali uničili. Prav tako občane pozivajo, da več pozornosti namenijo morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil po vaseh oz. v stanovanjskih soseskah večjih mest. Prav tako lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: izgled storilca, smer bega ali prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal.