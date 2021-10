V Šentilju zagorela hiša, ena oseba je v požaru umrla

Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Paloma-Sladki vrh in Šentilj, iz Uprave za zaščito in reševanje pa so sporočili, da je do požara prišlo okoli 2. ure. V stanovanjskem objektu je bila ujeta ena oseba, gasilci so ponesrečenca predali reševalcem nujne medicinske pomoči.