V Šentjanžu trčila avtomobil in motorno kolo, motorist umrl

Nekaj pred 18. uro se je v kraju Šentjanž zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila osebno vozilo in motorno kolo, piše Uprava RS za zaščito in reševanje. Po prvih podatkih naj bi 36-letna voznica osebnega vozila, ki je vozila po regionalni cesti, zavijala v levo, pri tem pa je vanjo trčil 35-letni motorist, ki jo je nameraval prehiteti, so sporočili s PU Celje.

Gasilci PGD Nazarje so ob prihodu na kraj nesreče zavarovali kraj, odklopili akumulatorja ter do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči pričeli z oživljanjem ter nudili pomoč policistom in vlečni službi. A tudi po prihodu reševalcev in kljub oživljanju je motorist na kraju nesreče umrl.

Voznica in njena dva sopotnika, po prvih podatkih, nista bila poškodovana.