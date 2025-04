V Šentjurju po padcu umrla 33-letna motoristka

V soboto ob 18.55 se je na glavni cesti Celje–Šmarje pri Jelšah v kraju Šentjur zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.

Kot je zapisano na straneh Policije, je 33-letna voznica motornega kolesa vozila iz smeri Stopč proti Šentjurju. Zapeljala je izven vozišča in pri tem padla.

Zaradi hudih telesnih poškodb je umrla na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 91 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, osem nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, šest pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 77 kršitev javnega reda in miru ter 90 kaznivih dejanj.