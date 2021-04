V severni steni Storžiča umrla turna smučarka

Aktivirani so bili reševalci GRS Tržič, sodelovalo jih je deset, in združena ekipa GRZS HNMP ob pomoči helikopterja Slovenske vojske. Ponesrečeno smučarko so našli in jo s helikopterjem prepeljali pristojnim službam. Ostali dve smučarki so reševalci GRS Tržič pospremili v dolino.