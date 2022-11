V Sevnici vlak do smrti povozil tujega državljana

Policisti so v ponedeljek prejeli obvestilo o truplu moškega v bližini železniške postaje v Sevnici. Po preiskavi so ugotovili, da je mrtvi moški 40-letni državljan Bosne in Hercegovine. Ta naj bi prečkal železniške tire v trenutku, ko je pripeljal vlak, ki je vanj trčil, so sporočili s PU Novo mesto.

Kot so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Novo mesto, elementov kaznivega dejanja ni bilo. Pristojni so za pokojnega sicer odredili sanitarno obdukcijo. Policisti in kriminalisti pa preiskavo okoliščin še nadaljujejo.