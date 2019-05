V Sežani našli hudo poškodovanega moškega, policija prosi za pomoč

Policisti PU Koper so sporočili, da so občani ob 7.25 na Partizanski cesti v Sežani našli poškodovanega moškega, čigar identiteta še ni znana. Moški je obležal ob pločniku, utrpel pa je hude poškodbe glave, zato so ga odpeljali v UKC Ljubljana.

Ker okoliščine dogodka niso znane, policija prosi očividce za posredovanje morebitnih podatkov. Pokličete lahko na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Občanom se policija zahvaljuje za pomoč pri razjasnitvi dogodka.