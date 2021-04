V Sežani pogorela baraka, v kateri je spal 61-letnik: 'Ni se sploh zavedal, da gori'

Makivič je poznal gospoda, ki je leta živel v tisti baraki in predvideval je, da je notri. Zato ni čakal gasilcev, temveč je kar sam vstopil v objekt. Na naše vprašanje, ali ga je bilo kaj strah, je odvrnil: "Nisem se bal ognja, ko sem prišel tja, so bili plameni še kakšen meter oddaljeni od barake."

Velikonočni prazniki bi se lahko tragično končali za 61-letnika iz Sežane, ki je spal v svoji leseni hišici, ko je v bližini izbruhnil požar. Čeprav se objekt nahaja dokaj na samem, so ogenj k sreči še pravočasno opazili stanovalci bližnjega bloka. "Sin je skozi okno opazil, da gori," nam je povedal Dejan Makivić . Niso se obotavljali, takoj so poklicali na interventno številko 112, zatem pa stekli na kraj dogodka.

"V ponedeljek smo bili ob 21.45 obveščeni o požaru v Sežani. Gorela je lesena baraka. Policisti so na kraju ugotovili, da je v baraki, ko je pričela goreti, spal 61-letni moški. Pričele naj bi goreti smeti pri baraki, kar so opazili stanovalci sosednjega bloka. Moškega so zbudili in ga umaknili na varno. Požar se je kasneje razširil na leseno lopo, ki je popolnoma pogorela. Z ogledom kraja ni bilo ugotovljeno kaznivo dejanje, prav tako ni bilo nevarnosti za druge objekte," je o dogodku povedala predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Ko je vstopil v barako, je 61-letnik še trdno spal. "Prebudil sem ga, sploh se ni zavedal, da okoli njega gori, sprva ni dojel, kaj se dogaja," pripoveduje Makivić. K sreči sta se oba še pravočasno pobegnila pred ognjenimi zublji.

"Kakšno minuto kasneje so na kraj prispeli gasilci, a za hiško je bilo žal prepozno, v celoti je pogorela," nam je še povedal Sežančan.

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje so gasilci iz ZGRS in PGD Sežana pogasili gorečo barako površine 25 kvadratnih metrov, odkrili 40 kvadratnih metrov strehe in pogasili še približno 25 kvadratnih metrov smeti in površine v zaraščanju."Sprožen je bi postopek iskanja prenočišča za osebo, ki živi v pogoreli baraki," so še zapisali.