V Sij Metalu Ravne eksplodirala talina v peči

Požar v Sij Metalu Ravne so pogasili gasilci KGZ Ravne na Koroškem. Pri tem je nastala večja materialna škoda, so obvestili z Uprave za zaščito in reševanje.

Predstavniki Policijske uprave (PU) Celje so nam potrdili, da so policisti prišli na kraj nesreče in ugotovili, da je eksplodiralo v peči za pridobivanje taline. Tujo krivdo za nesrečo so izključili. Policisti še vedno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskujejo primer, o dogodku pa bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo. "V nesreči se je lažje telesno poškodovala ena oseba," so sporočili do zdaj znane informacije o nesreči.

Več podrobnosti, zakaj je v Sij Metalu Ravne eksplodirali, naj bi iz Slovenske industrije jekla (Sij) posredovali v kratkem.