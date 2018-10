V silovitem trčenju vozilo obrnilo na streho

Ob 17.10 se je na severni ljubljanski obvoznici, med izvozom in uvozom Ljubljana - Nove Jarše, v smeri razcepa Zadobrova, zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena štiri osebna vozila. Eno izmed vozil je zaradi močnega trka privzdignilo, tako da je pristalo na strehi, poroča Uprava za zaščito in reševanje.