Huda nesreča v Komnu: umrla 18-letni voznik in njegov sopotnik

V občini Komen se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta se dve osebi tako hudo poškodovali, da sta na kraju nesreče umrli. Tri poškodovane so prepeljali v bolnišnico, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Nesreča se je zgodila ob 23.39, ko je v vasi Gorjansko v občini Komen voznik osebnega avtomobila trčil v drevo. "Policisti so z ogledom ugotovili, da je 18-letni voznik peljal osebni avto od Brestovice v Gorjansko, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, v drevoredu zapeljal v levo in trčil v drevo. V vozilu so bili še trije 18-letni fantje in en 17-letnik, vsi doma s Krasa, iz okoliških vasi," nam je sporočila Anita Leskovec s Policijske uprave Koper.

Na kraju so bili gasilci in reševalci. "Eden od udeležencev je umrl takoj na kraju (potnik zadaj), za drugega (voznika, ki so ga na kraju tudi oživljali) pa je zdravnik potrdil smrt ob 1.30. Ostale tri potnike so reševalci odpeljali na zdravljenje v bolnišnico Šempeter,"je še povedala Leskovčeva.